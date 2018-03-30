Пирло: "Всегда буду благодарен "Милану", а "Ювентус" дал мне шанс"

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Пирло: "Всегда буду благодарен "Милану", а "Ювентус" дал мне шанс"
Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло поделился воспоминаниями о выступлении за "Милан" и "Ювентус".

"Форма "Милана" для меня всегда была чем-то особенным, престижным. Этот клуб дал мне первую возможность играть на высоком уровне. Я играл за "Милан" десять лет и выиграл практически все возможные трофеи. Я всегда буду благодарен этому клубу.

Что касается "Ювентуса", то этот клуб дал мне шанс после трудного периода. Я перешел в хорошо организованную команду, которая была голодна до побед. Мне нужна была новая мотивация после 10 лет в "Милане", - приводит слова Пирло Football Italia.

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