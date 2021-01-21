Пирло выиграл первый трофей в тренерской карьере

Туринский "Ювентус" в девятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Италии, победив "Наполи" со счётом 2:0.

Для наставника "старой синьоры" Андреа Пирло это дебютный трофей в тренерской карьере.

Напомним, что 41-летний специалист только в августе 2020 года возглавил "Ювентус", сменив Маурицио Сарри.

Стоит отметить, что для Пирло это четвёртый выигранный Суперкубок Италии. Ранее он трижды брал этот титул в качестве футболиста.

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