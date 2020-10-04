Пирло высказался о форварде Криштиану Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о результатах Криштиану Роналду.

"Роналду много тренируется. Он первым приходит на тренировку и последним уходит домой. Он отлично начал сезон. Надеюсь, он будет показывать такую игру до конца.

Хотел бы, чтобы он забивал один или два гола в каждой игре. Роналду действительно важен для нас", - передает слова Пирло Goal.

В нынешнем розыгрыше португалец принял участие в двух играх Серии А, забив 3 гола.

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