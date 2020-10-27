Пирло высказался о Месси перед матчем с "Барселоной" в Лиге Чемпионов

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мнением об аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси перед матчем с каталонцами во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Барселона" сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч. Месси - по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер", - приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится завтра, 28 октября. Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц". Начало матча - в 23:00 мск.

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