Пирло высказался о ничьей с "Аталантой"

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Пирло высказался о ничьей с "Аталантой"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло дал комментарии после матча 12-го тура Серии А против "Аталанты".

Игра завершилась ничьей 1:1. "Старая синьора" могла вырвать победу, но Криштиану Роналду во втором тайме не реализовал пенальти.

"Нам противостоял сильный соперник, действующий в прекрасном ритме. Мы должны побеждать в матчах, в которых от нас требуется приложить дополнительные усилия. К сожалению, мы отнеслись к происходящему на поле легкомысленно, поэтому не выиграли. Надо действовать более внимательно. Дело не в пропущенных голах как таковых, а в нашем отношении к матчам. Жаль, что Роналду не забил пенальти, это помогло бы нам выйти вперёд. Но такое случается", - цитирует Пирло Football Italia.

"Ювентус" идёт на третьем месте в Серии А с отставанием в 4 очка от лидирующего "Милана".

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