Пирло высказался о победе "Ювентуса" над "Миланом"
Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвёл итоги матча 16-го тура итальянской Серии А против "Милана" (3:1).
"Мы сосредоточены на собственных результатах, поэтому было крайне важно победить. "Ювентус" хочет контролировать игру, и такой настрой был важен, особенно в гостевом матче против лидера Серии А. Голу "Милана" предшествовал фол, поэтому судья должен был его отменить", - приводит слова Пирло Football Italia.
"Ювентус" прервал 27-матчевую беспроигрышную серию "Милана" в Серии А, которая длилась с марта 2020 года.
"Россонери", несмотря на поражение, продолжают лидировать в чемпионате. "Старая синьора" занимает четвёртое место, имея игру в запасе.
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Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17