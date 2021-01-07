Пирло высказался о победе "Ювентуса" над "Миланом"

Теги ювентусмиланандреа пирло

Пирло высказался о победе "Ювентуса" над "Миланом"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвёл итоги матча 16-го тура итальянской Серии А против "Милана" (3:1).

"Мы сосредоточены на собственных результатах, поэтому было крайне важно победить. "Ювентус" хочет контролировать игру, и такой настрой был важен, особенно в гостевом матче против лидера Серии А. Голу "Милана" предшествовал фол, поэтому судья должен был его отменить", - приводит слова Пирло Football Italia.

"Ювентус" прервал 27-матчевую беспроигрышную серию "Милана" в Серии А, которая длилась с марта 2020 года.

"Россонери", несмотря на поражение, продолжают лидировать в чемпионате. "Старая синьора" занимает четвёртое место, имея игру в запасе.

Не пропустите: "Ювентус" победил "Милан", неудачи "Интера" и "Наполи". Чемпионат Италии, 16-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семья Мальдини достигла отметки в 1000 матчей за "Милан" в Серии А

Семья Мальдини достигла отметки в 1000 матчей за "Милан" в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов