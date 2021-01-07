Пирло высказался о победе "Ювентуса" над "Миланом"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвёл итоги матча 16-го тура итальянской Серии А против "Милана" (3:1).

"Мы сосредоточены на собственных результатах, поэтому было крайне важно победить. "Ювентус" хочет контролировать игру, и такой настрой был важен, особенно в гостевом матче против лидера Серии А. Голу "Милана" предшествовал фол, поэтому судья должен был его отменить", - приводит слова Пирло Football Italia.

"Ювентус" прервал 27-матчевую беспроигрышную серию "Милана" в Серии А, которая длилась с марта 2020 года.

"Россонери", несмотря на поражение, продолжают лидировать в чемпионате. "Старая синьора" занимает четвёртое место, имея игру в запасе.

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