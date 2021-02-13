Пирло высказался о поражении "Ювентуса" в матче с "Наполи"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (0:1).

"Соперник не нанес ни одного удара в створ наших ворот, а мы проиграли из-за спорного пенальти. Жаль, что "Ювентус" не сумел победить, так как мы показали ту игру, к которой стремились.

Если ставить такие пенальти, то нужно назначить 11-метровые за любое касание. Если бы такой пенальти поставили в нашу пользу, то было бы много разговоров. Это был сомнительный пенальти, а также у меня есть сомнения по эпизоду с Ди Лоренцо, которому можно было показать вторую желтую карточку. Некоторые эпизоды трактуются иначе, когда играет "Ювентус", - приводит слова Пирло Football Italia.

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