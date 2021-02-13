Пирло высказался о поражении "Ювентуса" в матче с "Наполи"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (0:1).
"Соперник не нанес ни одного удара в створ наших ворот, а мы проиграли из-за спорного пенальти. Жаль, что "Ювентус" не сумел победить, так как мы показали ту игру, к которой стремились.
Если ставить такие пенальти, то нужно назначить 11-метровые за любое касание. Если бы такой пенальти поставили в нашу пользу, то было бы много разговоров. Это был сомнительный пенальти, а также у меня есть сомнения по эпизоду с Ди Лоренцо, которому можно было показать вторую желтую карточку. Некоторые эпизоды трактуются иначе, когда играет "Ювентус", - приводит слова Пирло Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17