Пирло высказался о предстоящем матче против "Порту"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал чего ждет от предстоящей встречи с "Порту" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Игра ожидается непростая. Соперник отлично играет в обороне. В этом компоненте "Порту" чем-то напоминает "Атлетико". Очень трудно взламывать защиту таких команд. Нужно будет набраться терпения и искать бреши в их обороне. Но нельзя будет расслабиться ни на секунду, поскольку португальцы опасны в контратаках.
"В 1/8 финала собраны команды, каждая из которых может победить в этом турнире. Необходимо быть сильнее соперника физически и психологически "здесь и сейчас", - заявил Пило на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч "Порту" — "Ювентус" состоится в среду, 17 февраля. Начало в 23:00 по московскому времени.
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