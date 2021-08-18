Пирло высказался о сборной Италии на Евро-2020

Фото: инстаграм Пирло/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Италии Андреа Пирло высказался о победе команды на чемпионате Европы-2020.

"Нет большей радости, чем победа со сборной. Мы впервые за долгое время одержали победу на крупном турнире.

Манчини проделал огромную работу. У команды было свое лицо, она играла почти как клуб. С самого начала все знали, что нужно делать", – сказал Пирло.

Напомним, что сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в истории и впервые с 1968 года. В финале "скуадра" победила сборную Англии (1:1, по пенальти 3:2).

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