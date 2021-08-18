Пирло высказался о сборной Италии на Евро-2020
Фото: инстаграм Пирло/Автор неизвестен
Экс-футболист сборной Италии Андреа Пирло высказался о победе команды на чемпионате Европы-2020.
"Нет большей радости, чем победа со сборной. Мы впервые за долгое время одержали победу на крупном турнире.
Манчини проделал огромную работу. У команды было свое лицо, она играла почти как клуб. С самого начала все знали, что нужно делать", – сказал Пирло.
Напомним, что сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в истории и впервые с 1968 года. В финале "скуадра" победила сборную Англии (1:1, по пенальти 3:2).
Также не пропустите: "Валенсия" может продать одного из своих лидеров. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной
-
"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии
-
Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал"
-
"Галатасарай" готов отпустить Маркао в "Зенит": названа причина
Лента новостей
-
Пирло высказался о сборной Италии на Евро-2020
-
"Валенсия" может продать одного из своих лидеров
-
Стало известно имя нового тренера сборной Украины
-
Нагельсманн прокомментировал победу в Суперкубке Германии
-
"Арсенал" почти договорился о трансфере Эдегора
-
Главные новости дня: 17 августа
-
"Интер" нацелился на сына Тюрама
-
Нагельсманн выиграл первый трофей в карьере
-
"Вольфсбург" намерен оспорить исключение из Кубка Германии
-
"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной
-
Заваров высказался о приезде Головина в Украину на ответный матч с "Шахтером"
-
"Црвена Звезда" разгромила "ЧФР Клуж" в матчве плей-офф Лиги Европы
-
Успехи "Шахтера" и "Шерифа": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 17 августа
-
1
"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
Левандовски побил собственный рекорд
-
1
"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии
-
"Арсенал" продвинулся в переговорах по Эдегору
-
1
"Ювентус" объявил о трансфере Кайо Жорже
-
4
Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал"
-
2
Сборная Испании вызовет Педри на сентябрьские матчи, несмотря на просьбу "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17