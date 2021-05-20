Пирло высказался о своём будущем в "Ювентусе"

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Пирло высказался о своём будущем в "Ювентусе"

Фото твиттер Андреа Пирло

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло дал понять, что хочет тренировать туринскую команду и в следующем сезоне.

"Если бы у нас по ходу сезона всё было хорошо, не пришлось бы говорить о пятом месте и раннем вылете из Лиги Чемпионов. Были взлёты и падения, два трофея это не перечеркнут. Конечно, я бы хотел продолжить. Я люблю футбол с детства и буду любить его всегда. Решение примет клуб, но мне нравится тренировать, я люблю "Ювентус", - приводит слова Пирло Football Italia.

Для 42-летнего специалиста это первый тренерский опыт. Он возглавил "старую синьору" в августе 2020 года.

В текущем сезоне "Ювентус" идёт на пятом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов. Команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а из ЛЧ вылетела на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" в Кубке Италии. | http://soccernews.ru
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