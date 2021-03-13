Пирло высказался о возможном уходе Роналду из "Ювентуса"

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Пирло высказался о возможном уходе Роналду из "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло отреагировал на слухи, что нападающий Криштиану Роналду может уйти из команды по окончании сезона.

"Роналду в порядке. Хотя, конечно, он разочарован вылетом из Лиги Чемпионов. Естественно, что на фоне этого появляются слухи, ведь Криштиану важнейший игрок в мире наряду с Месси. Роналду всегда хорошо играл за "Ювентус", забил более 90 голов и доказал всем свою состоятельность", - приводит слова Пирло Football Italia.

В составе "старой синьоры" 36-летний форвард забил 92 гола и сделал 22 ассиста в 121 матче.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов продать Роналду за 60 миллионов евро. Возможное расставание обусловлено высокой зарплатой футболиста.

Не пропустите: Роналду хочет вернуться в "Реал", чтобы ещё раз выиграть Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
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