Пирло: "Я несколько раз советовал "Ювентусу" следить за де Йонгом"
Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло огорчен тем, что туринский клуб не приобрел полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.
"Де Йонг очень хорошо. Я давно следил за ним и несколько раз советовал "Ювентусу" обратить на него внимание. Но затем появилась "Барселона", которая сориентировалась быстрее всех и оформила его трансфер", - цитирует Пирло Sport.es.
Напомним, что 21-летний де Йонг перейдет в "Барселону" ближайшим летом. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро и она может вырасти еще на 11 миллионов за счет бонусов.
В нынешнем сезоне хавбек провел за "Аякс" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11