Пирло: "Я несколько раз советовал "Ювентусу" следить за де Йонгом"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло огорчен тем, что туринский клуб не приобрел полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.

"Де Йонг очень хорошо. Я давно следил за ним и несколько раз советовал "Ювентусу" обратить на него внимание. Но затем появилась "Барселона", которая сориентировалась быстрее всех и оформила его трансфер", - цитирует Пирло Sport.es.

Напомним, что 21-летний де Йонг перейдет в "Барселону" ближайшим летом. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро и она может вырасти еще на 11 миллионов за счет бонусов.

В нынешнем сезоне хавбек провел за "Аякс" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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