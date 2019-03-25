Пирло: "Я считаю, что "Ювентус" сильнее "Барселоны"

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Пирло: "Я считаю, что "Ювентус" сильнее "Барселоны"

Экс-игрок "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что туринский клуб на данный момент сильнее "Барселоны". Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

"Ювентус" отлично сыграл с "Атлетико". Большим клубам необходимо работать тщательнее, чтобы не упустить ни одной детали. "Ювентус" может выигать Лигу чемпионов, если они не будут играть так, как в первой игре в Мадриде".

Я считаю, что "Ювентус" сильнее "Барселоны", - сказал Пирло.

Напомним, в апреле состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентуса" с "Аяксом".

Пирло защищал цвета туринского клуба с 2011 по 2015 год.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Спорно,кончено,у обеих команд бывали и в этом и в других сезонах взлёты и падения,обе команды регулярно выигрывают лигу и кубки,но конкретно в лч Барса несмотря на вылеты была по лучше,да и не забывайте позорный вылет Юве в ЛЕ в сезоне 2013/14 в группе с галатасараем и Копенгагеном.Сейчас Барса и Ювентус примерно на одном уровне!

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петушалду
петушалду

Манчестер Сити уничтожит Ювентус вместе с их распиаренным ПИДРЫЛОМ ! АХАХАХАХАХАХА

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Карыч
Карыч

Инопланетный разорвёт гоббов одним левым хвостом. Хе-хе...

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петушалду
петушалду

тебя педика не тронет, он примерный семьянин и нормальной ориентации. бу-га-га

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Карыч
Карыч

Соси, не отвлекайся. Губками работай...

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петушалду
петушалду

Сосать, суждено только таким как ты и Роналду педикам! бу-га-га

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Карыч
Карыч

Делишься опытом, сосунок?

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Это очевидно и так

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