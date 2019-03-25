Пирло: "Я считаю, что "Ювентус" сильнее "Барселоны"

Экс-игрок "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что туринский клуб на данный момент сильнее "Барселоны". Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

"Ювентус" отлично сыграл с "Атлетико". Большим клубам необходимо работать тщательнее, чтобы не упустить ни одной детали. "Ювентус" может выигать Лигу чемпионов, если они не будут играть так, как в первой игре в Мадриде".

Я считаю, что "Ювентус" сильнее "Барселоны", - сказал Пирло.

Напомним, в апреле состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентуса" с "Аяксом".

Пирло защищал цвета туринского клуба с 2011 по 2015 год.

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