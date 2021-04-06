Пирло ярко отреагировал на встречу президента "Ювентуса" с Аллегри
Фото: Твиттер @Pirlo_official
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал информацию о встрече президента клуба Андреа Аньелли с бывшим экс-главным тренером команды Массимилиано Аллегри.
"Президент предупредил меня, что эта встреча состоится. Есть вещи, которые не связаны с футболом. Между Аллегри и Аньелли сохраняются дружеские отношения.
Если я поужинаю с Мальдини, это не значит, что я стану тренером "Милана". Мы ежедневно на связи с Аньелли. Мы беседуем обо всем. Он уверен во мне, и это вселяет спокойствие.
Следующая игра с "Наполи" не будет решающей с точки зрения места в таблице, но имеет важное значение. Серия А – длинный турнир. В предстоящем матче сойдутся две команды с одинаковыми целями, которые хотят получить три очка.
Давление присутствует. Мы планировали бороться за первое место, теперь – за попадание в Лигу Чемпионов. Мы знаем, что находимся под давлением", – приводит слова Пирло Corriere dello Sport.
Напомним, "Ювентус" сыграет с "Наполи" в перенесенном матче 3-го тура Серии А завтра, 7 апреля. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17