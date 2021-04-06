Пирло ярко отреагировал на встречу президента "Ювентуса" с Аллегри

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Пирло ярко отреагировал на встречу президента "Ювентуса" с АллегриФото: Твиттер @Pirlo_official 
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал информацию о встрече президента клуба Андреа Аньелли с бывшим экс-главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

"Президент предупредил меня, что эта встреча состоится. Есть вещи, которые не связаны с футболом. Между Аллегри и Аньелли сохраняются дружеские отношения.

Если я поужинаю с Мальдини, это не значит, что я стану тренером "Милана". Мы ежедневно на связи с Аньелли. Мы беседуем обо всем. Он уверен во мне, и это вселяет спокойствие.

Следующая игра с "Наполи" не будет решающей с точки зрения места в таблице, но имеет важное значение. Серия А – длинный турнир. В предстоящем матче сойдутся две команды с одинаковыми целями, которые хотят получить три очка.

Давление присутствует. Мы планировали бороться за первое место, теперь – за попадание в Лигу Чемпионов. Мы знаем, что находимся под давлением", – приводит слова Пирло Corriere dello Sport.

Напомним, "Ювентус" сыграет с "Наполи" в перенесенном матче 3-го тура Серии А завтра, 7 апреля. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.

Читать также: Пирло грозит отставка в случае поражения от "Наполи" | http://soccernews.ru

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