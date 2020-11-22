Пирло ярко высказался о Рабьо

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло ярко высказался о полузащитнике команды Адриене Рабьо после матча с "Кальяри" (2:0).



"Рабьо - очень разносторонний игрок. Мне не часто доводилось видеть настолько сильного игрока с технической и физической точки зрения. Он даже не представляет, каким потенциалом для роста обладает. Он становится лучше с каждым матчем", - цитирует Пирло Sky Sport Italia.



В "Ювентусе" Рабьо выступает с лета 2019 года. В 7 играх сезона Серии А он отметился 1 голом.



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