Пирло: "Ювентус" будет бороться за очки. Мы будем на вершине"



Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о поражение своей команды в матче четвёртого тура Серии А от "Кротоне" (1:1).

"К сожалению, из-за наших ошибок мы во второй игре подряд остаемся в меньшинстве из-за удалений.Ювентус молодая команда. Мы будем работать.

Мы создали хорошую команду, но работа ещё не завершена и требует времени. "Ювентус" будет бороться за очки, уверен мы будем на вершине", - цитирует Пирло Football Italia.

После четырёх туров Серии А "Ювентус" с восьмью баллами занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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