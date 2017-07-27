Пирло: "Ювентус" остаётся эталоном итальянского футбола"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о нынешнем уровне туринского клуба.

"Ювентус" всё ещё остаётся эталоном итальянского футбола. Клуб усилился Дугласом Костой, Бернардески, Щесны. Теперь они возьмут кого-то ещё. Каждый год люди говорят, что настал черёд "Наполи", "Ромы" и остальных, а затем вы сами знаете, что происходит" - цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" выигрывал Серию А шесть последних сезонов подряд.

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