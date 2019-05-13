Пирло: "Ювентусу" необходимо купить Иско"

Легендарный полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло назвал игрока, которого не хватает туринскому клубу. Об этом информирует Sky Sport Italia.

"Я думаю, команде нужен Иско. В Италии совсем другой уровень футбола. Команде необходимо выиграть Лигу чемпионов, поэтому нужно усилить полузащиту. Когда клуб купил Роналду, в команде так и не разобрались как доставлять до него мяч. Именно благодаря полузащитникам можно пройти весь путь в Лиге чемпионов", - сказал Пирло.

В нынешнем сезоне Иско участвовал в 23 матчах Ла Лиги, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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