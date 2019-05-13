Пирло: "Ювентусу" необходимо купить Иско"

Теги андреа пирлоювентусискореал мадридкриштиану роналду

Пирло: "Ювентусу" необходимо купить Иско"

Легендарный полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло назвал игрока, которого не хватает туринскому клубу. Об этом информирует Sky Sport Italia.

"Я думаю, команде нужен Иско. В Италии совсем другой уровень футбола. Команде необходимо выиграть Лигу чемпионов, поэтому нужно усилить полузащиту. Когда клуб купил Роналду, в команде так и не разобрались как доставлять до него мяч. Именно благодаря полузащитникам можно пройти весь путь в Лиге чемпионов", - сказал Пирло. 

В нынешнем сезоне Иско участвовал в 23 матчах Ла Лиги, отметившись 3 голами и 2 ассистами. 

Не пропустите: Ванда Нара: "Икарди был бы очень рад переходу в "Ювентус". Он сможет играть с Роналду"| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"

Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов