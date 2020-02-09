Пирло заявил, что Конте лучший тренер в его карьере

Экс-игрок "Интера" и сборной Италии Андреа Пирло заявил, что наставник миланского клуба Антонио Конте является лучшим тренером, под руководством кого он когда-либо выступал.

"Конте заставляет вас играть на пределе своих возможностей, лучше, чем вы могли представить себе.

Он лучший тренер, с котором мне когда-либо довелось работать. Он каждый день устраивал нам 40-минутные видео-сессии. Благодаря ему я стал задумываться о тренерской карьере", - цитирует Пирло The Sun.

После 22 туров Серии А "Интер" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 3 очка.

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