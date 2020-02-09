Пирло заявил, что Конте лучший тренер в его карьере
Экс-игрок "Интера" и сборной Италии Андреа Пирло заявил, что наставник миланского клуба Антонио Конте является лучшим тренером, под руководством кого он когда-либо выступал.
"Конте заставляет вас играть на пределе своих возможностей, лучше, чем вы могли представить себе.
Он лучший тренер, с котором мне когда-либо довелось работать. Он каждый день устраивал нам 40-минутные видео-сессии. Благодаря ему я стал задумываться о тренерской карьере", - цитирует Пирло The Sun.
После 22 туров Серии А "Интер" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 3 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|22
|32
|9
|Парма
|22
|32
|10
|Милан
|22
|32
|11
|Наполи
|22
|30
|12
|Торино
|23
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15