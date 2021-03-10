Пирло заявил, что не беспокоится об отставке

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло ответил на вопросы о возможной отставке с поста главного тренера клуба после вылета от "Порту" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я не знаю, почему уволили Сарри. Я тренер "Ювентуса", когда меня назначили, то требовали использования более широкого подхода к игре. Это не происходит моментально. Проект – это дело нескольких лет. Именно по этому у меня нет опасений по поводу моего будущего.

Мы беседовали с Аньелли после матча. О сказал, что мы только начали работать над этим проектом.

Конечно мы расстроены. В наших планах был проход в следующую стадию, но не думаю, что это – конец цикла. Все только начался. Тот, кто станет его частью в будущем, будет гордиться достигнутым", – приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, после прошлогоднего вылета от "Лиона" на той же стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, своего поста лишился Маурицио Сарри.