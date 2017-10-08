Пирло зимой повесит бутсы на гвоздь

Экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло сообщил, что в декабре завершит карьеру футболиста.

"Ты понимаешь, когда твое время приходит. Каждый день у тебя проблемы с физическим состоянием, ты не можешь тренироваться так, как хочешь, потому что у тебя какие-то проблемы. В моем возрасте нужно остановиться. Ты не сможешь играть вечно, до 50 лет. Я займусь чем-нибудь другим" - приводит слова Пирло Goal.com.

Отметим, что в декабре у 38-летнего Пирло истекает срок соглашения с "Нью-Йорк Сити".

Читайте также: Пирло создал идеального футболиста. | http://soccernews.ru