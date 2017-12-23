Пирог с "вишнями" на ужин? "Борнмут" едет в гости к "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" – "Борнмут"

Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Майк Джонс (Честер)

В рамках 19 тура английской Премьер-лиги лидер турнирной таблицы "Манчестер Сити" примет не хватающий звезд с неба "Борнмут". Гости находятся на расстоянии всего одного очка от зоны вылета. Однако поправить свое турнирное положение на "Этихад" им вряд ли удастся. "Вишни" будут гостить у, пожалуй, самой мощной по потенциалу команды планеты.

За "горожан" красноречиво говорят цифры. На данный момент на счету "Манчестер Сити" 16-ти матчевая победная серия в чемпионате, 12-ти матчевая победная в родных стенах и 28-ми матчевая беспроигрышная домашняя на внутренней арене. Последний раз команда Хосепа Гвардиолы проигрывала на своем поле еще 3 декабря 2016 года (1:3), когда похожей победной поступью по Англии шагал лондонский "Челси".

В турнирной таблице "Манчестер Сити" чувствует себя более чем комфортно, опережая ближайшего преследователя – "Манчестер Юнайтед" на 11 очков. В пяти предыдущих турах "горожане" продемонстрировали стопроцентный результат. В прошлом туре подопечные Гвардиолы принимали "Тоттенхэм" и довольно легко одержали крупную победу со счетом 4:1. В том поединке до перерыва отличился Гюндоган. А во втором тайме Де Брюйне и два раза Стерлинг довели счет до разгромного. Кстати, во втором тайме у хозяев была еще одна возможность поразить ворота "шпор", но Габриэл Жезус не смог реализовать пенальти.

Трудно сказать, кто может остановить "Сити" в настоящее время. И если кто-то и может, то точно не команда, которая находясь на 16-м месте, не выигрывает 6 последних матчей. В нынешнем чемпионате "Борнмуту" приходится бороться за прописку в элитном дивизионе. В случае поражения от "горожан" (а в этом, собственно, никто не сомневается) "вишни" вполне могут оказаться в зоне вылета. Предпоследний "Вест Бромвич" команда Эдди Хоу опережает на два очка, а 18-й в таблице "Ньюкасл" всего на один пункт.

Последний отрезок сезона у "Борнмута" явно не задался, что дает возможность предположить об игровом кризисе. В шести последних турах "вишни" набирали очки в основном с такими же неудачниками. Сыграть вничью удалось в матче с "Суонси" (0:0), "Кристал Пэлас" (2:2) и "Саутгемптоном" (1:1). В тоже время командам из верхней части турнирной таблицы "Борнмут" неизменно проигрывал – "Бернли" (1:2), "Манчестер Юнайтед" (0:1) и "Ливерпулю" в последнем туре со счетом 0:4.

В лазарете у "горожан" находятся два защитника – Джон Стоунс и Бенжамен Менди. Пока неясно смогут ли появиться на поле Венсан Компании и Давид Сильва. У "Борнмута" травмированы два основных форварда – Джошуа Кинг и Джермейн Дефо. Также в лазарете пребывают еще два игрока основы – Харри Артер и Тайрон Мингз.

Отметим, что в матче первого круга (26 августа) "Манчестер Сити" с большим трудом переиграл соперника (2:1). Счет в том матче открыл Чарли Дэниелс на 13-й минуте, вскоре Габриэль Жезус восстановил паритет. А победный для "горожан" мяч провел Рахим Стерлинг только на 90-й минуте.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Борнмута":

"Борнмут" никогда не выигрывал у "Манчестер Сити"

Победная серия "горожан" в Премьер-лиге составляет 16 игр

"Борнмут" не может выиграть в 7 матчах кряду

Беспроигрышная домашняя серия "Манчестер Сити" составляет 28 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Отаменди, Мангаля, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус.

"Борнмут": Бегович – А.Смит, С.Кук, Аке, Дэниелс, Л.Кук, Серман, Гослинг, Айб, Пью, Уилсон.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Борнмут":

Гостям в этом матче ровным счетом ничего не светит. На своем поле "горожане" не имеют себе равных. Если такие команды, как "Тоттенхэм" терпят на "Этихаде" крупное поражение, то что уж говорить о "Борнмуте"? Однако если посмотреть на последние матчи подопечных Гвардиолы, то, несмотря на обилие побед, практически в каждом они хотя бы раз пропускают. Вполне вероятно, что и здесь эта тенденция сохранится.

Букмекеры отдают колоссальное преимущество "Манчестер Сити". На победу хозяев поля коэффициент составляет 1.10 баллов, в то время как на успех "Борнмута" в районе 24.00 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 12.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! Эллардайс готовит сюрприз Конте: "Эвертон" ждет в гости "Челси"