Пиррова победа: ТОП-5 трансферных провалов после грандиозно дорогих продаж лидеров команды

Спеша компенсировать уход ключевого футболиста, европейские гранды нередко создают себе еще большие проблемы необдуманными покупками. За 100-200 млн евро игроков преимущественно подписывают пачками, но выстреливает далеко не каждый. Если же проваливаются все звездные новички, последствия могут быть катастрофическими. С помощью материалов от испанского издания Marca, мы вспомнили ТОП-5 наиболее резонансных трансферных провалов после продажи лидера команды.

Луиш Фигу в "Реал" Мадрид

"Каталонский Иуда" обогатил казну "Барселоны" на 60 млн евро – сумасшедшая сумма по тем временам. "Блаугранас" имели шанс качественно обновить состав, а взамен приобрели четырех футболистов, которые сделали жалкий вклад в развитие "больше чем клуба". Овермарс (40 млн евро), Жерар (21,6 млн), Альфонсо (16,5 млн) и Пети (15 млн) стали скорее бременем, чем панацеей. С особой "любовью" на "Камп Ноу" вспоминают француза: 23 матча, 1 гол, много травм и скандалов. "Барса" не могла прийти в себя целых пять лет, один раз даже не квалифицировалась в Лигу Чемпионов. Смутное время завершились после кампании 2004/05, когда каталонцы с Райкардом и Роналдиньо выиграли Примеру.

Неймар в ПСЖ

Решение бразильца перебраться в ПСЖ привело к настоящему землетрясению на "Камп Ноу". Пока руководство упорно верило, что Неймар выберет спортивный проект, а не деньги, тот торговал миллионы за спиной президента, да и всей команды. Впрочем, скандальный нападающий не оставил "Кулес" с пустыми руками, его трансфер стал самым дорогим в истории – 222 млн евро. Этой суммы хватило бы на строительство нового победного проекта, но Бартомеу откровенно погорячился. Не справившись с давлением, "Барса" бросалась деньгами налево и направо: Дембеле – 145 млн евро, Коутинью – 160 млн евро, Паулиньо – 40 млн евро, Деулофеу – 12 млн евро. Спустя три года Коутиньо находится в аренде ("Бавария"), а "Дембеле" бесконечно лечится и играет в приставку. Паулиньо, несмотря на хороший сезон 2017/18, продали обратно в Китай. Каталонцы, потеряв Неймара, не побеждают в ЛЧ с 2015-го. Согласитесь, ход истории для "Барсы" повернул куда-то не туда.

Луис Суарес в "Барселону"

Трансферная политика "Ливерпуля" не всегда была такой эффективной, как сейчас. До прихода Юргена Клоппа мерсисайдцы сделали немало резонансных кадровых ошибок. Наиболее яркий пример – новички, которые появились на "Энфилде" после продажи Луиса Суареса в "Барселону" (2010 год). "Красные" заработали 81 млн евро и подписали семерых новых игроков: Лаллану (31 млн евро), Ловрена (25 млн евро), Марковича (25 млн евро), Балотелли (20 млн евро), Морено (18 млн евро), Ориги (12,5 млн евро), Эмре Джана (12 млн евро). До сих пор в команде остаются трое: британец, хорват и бельгиец, но язык не повернется назвать их игроками основного состава – это скорее первый выбор Клоппа на скамейке запасных. Травматический Лаллана, скорее всего, покинет "Ливерпуль" ближайшим летом, будущее Ориги также окутано туманом, хотя тот стал одним из героев памятного камбэк против "Барсы", да и вообще забил не один решающий гол в прошлом сезоне. Форварды, которые приходили, чтобы заменить Суареса, разочаровали больше: "Балотелли" провел 16 матчей в АПЛ, забив один несчастный гол, а Маркович отличился дважды по итогам кампании 2014/15, после этого у балканца четыре аренды подряд без особого прогресса ("Фенербахче", "Спортинг", "Халл", "Андерлехт").

Гарет Бэйл в "Реал" Мадрид

Уход валлийского "гольфиста" трудно назвать большой драмой "шпор", если оценивать его в парадигме спортивных результатов. "Тоттенхэм" продолжал выступать на европейской арене, пробивался в финал Лига Чемпионов. Однако работа Даниэля Леви с поиском новых звезд не была такой же успешной. Получив от Реала 100 млн евро за трансфер Бэйла, лондонцы оформили две дорогие сделки – Ламела (30 млн евро) и Роберто Сольдадо (30 млн евро). Оба откровенно не впечатлили. Аргентинец часто травмировался, а испанский чемпион мира забил скромные 16 голов за два года. Этим же летом пришли Эриксен (14 млн евро), Паулиньо (20 млн евро), Капу (14 млн евро), Кирикеш (9,5 млн евро) и Шадли (8,5 млн евро). Лидером команды стал лишь датчанин, который сейчас защищает цвета "Интера".

Килиан Мбаппе в ПСЖ

Летом 2018-го монегаски получили фантастические прибыли, продав трех ведущих игроков – Мбаппе (180 млн евро), Лемара (65 млн евро) и Фабиньо (45 млн евро). С такими деньгами можно было бы обеспечить себе беззаботное будущее лет на десять, но российские владельцы "Монако" вышли на трансферный рынок. Целей много – дивиденды маленькие. Головин перебрался с ЦСКА за 30 млн евро, юный Жеббель (очень юный, на момент перехода ему было всего 16 лет) стоил 20, ивуариец Алоху – 14 млн евро Шадли – 12 млн евро. Еще через год французский клуб потратил почти 85 млн на Мартинша (30 млн евро), Оньекуру (13,5 млн евро) и Бен-Еддера (40 млн евро). И это далеко не полный список. Была еще масса молодых "вундеркиндов", которые пока что практически себя не проявляют. Французский форвард – единственный, кто делает погоду (18 мячей и 7 ассистов в сезоне 2019/20). "Монако" расплачивается сполна: сначала изрядно рисковали понизиться в классе, а теперь, когда ситуация стала чуть более стабильной, не попадают в еврокубки.