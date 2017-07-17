Писарев: "Лимит - не самое большое зло российского чемпионата"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев назвал главный недостаток отечественной Премьер-Лиги.

"Я считаю, что это слабость российского чемпионата. Он - неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло - госфинансирование. Потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать. Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский "Рубин" приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам все равно. На контрактах футболистов это никак не отражается", - цитирует 48-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, "Динамо" не смогло купить Месси и Роналду. | soccernews.ru