Писарев - о Фернандесе: "Он защитник вообще?"
Фото: Твиттер @TeamRussia
Экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев подверг критике игру защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса в прошедшем матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словакии (1:2).
"Вопрос: Фернандес – он защитник вообще? Мне кажется, это просто атакующий хавбек. Мы видим в моменте с голом Мака, что он позицию проиграл, потом Семенов руками разводит.
А что случилось при первом голе? Там не было никакого блока, там просто шло скрещивание, два футболиста сборной Словакии сделали скрещивание, а наши не перевели стрелку, как, знаете, на железнодорожных путях. И виноват Фернандес.
Пусть он и забил, но вопросов к нему по этой игре очень много, как к защитнику. Потому и возникает вопрос: насколько он защитник?" – сказал Писарев в эфире "Матч ТВ".
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