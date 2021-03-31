Писарев - о Фернандесе: "Он защитник вообще?"

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Писарев - о Фернандесе: "Он защитник вообще?"Фото: Твиттер @TeamRussia 
Экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев подверг критике игру защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса в прошедшем матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словакии (1:2).

"Вопрос: Фернандес – он защитник вообще? Мне кажется, это просто атакующий хавбек. Мы видим в моменте с голом Мака, что он позицию проиграл, потом Семенов руками разводит.

А что случилось при первом голе? Там не было никакого блока, там просто шло скрещивание, два футболиста сборной Словакии сделали скрещивание, а наши не перевели стрелку, как, знаете, на железнодорожных путях. И виноват Фернандес.

Пусть он и забил, но вопросов к нему по этой игре очень много, как к защитнику. Потому и возникает вопрос: насколько он защитник?" – сказал Писарев в эфире "Матч ТВ".

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