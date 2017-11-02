Писарев: "Ошибки Фернандо - это, прежде всего, результат давления "Севильи"

Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2).

"Ошибки Фернандо - это, прежде всего, результат давления испанцев. Хозяева играли плотно, агрессивно, заставляли ошибаться. Тяжело было "Спартаку", непросто… Это немного другая "Севилья" по сравнению с первой игрой. Ну и Нзонзи, конечно, в полном порядке", - сказал он. | soccernews.ru