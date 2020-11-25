Писарев жестко раскритиковал Черчесова за слова о молодых игроках

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подверг критике главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который неоднозначно высказался о молодых игроках.

Отвечая на вопрос о Чалове, Черчесов заявил, что он лучше выберет Антона Заболотного, чем талантливого игрока, который ничего не делает.

"Интервью Черчесова — это просто стыд. Мне очень неловко за его слова, честно говоря. На федеральном канале, в прямом эфире так обложить свою сборную — это полная некомпетентность. Кто вообще так говорит о своей команде? Не пойму, как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире на всю страну. Эксперт, болельщик — еще ладно, но главный тренер… Просто неуважение какое-то", — приводит слова Писарева Sport24.

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