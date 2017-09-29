Писарро определился с новым клубом

Теги кельн

Писарро определился с новым клубомБывший форвард "Вердера" Клаудио Писарро в скором времени станет игроком "Кельна".

Напомним, что футболист имеет статус свободного агента.

О подписании контракта с 38-летним перуанцем может быть объявлено уже сегодня.

Писарро является самым результативным легионером в истории немецкой Бундеслиги. В 430 матчах он записал на свой счет 191 гол.

Читайте: "Вердер" расстался с Писарро | http://soccernews.ru

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