Писарро определился с новым клубом

Бывший форвард "Вердера" Клаудио Писарро в скором времени станет игроком "Кельна".

Напомним, что футболист имеет статус свободного агента.

О подписании контракта с 38-летним перуанцем может быть объявлено уже сегодня.

Писарро является самым результативным легионером в истории немецкой Бундеслиги. В 430 матчах он записал на свой счет 191 гол.

Читайте: "Вердер" расстался с Писарро | http://soccernews.ru