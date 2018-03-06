Писарро отметился голом в 20-м сезоне Бундеслиги подряд

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Писарро отметился голом в 20-м сезоне Бундеслиги подряд

В матче чемпионата Германии "Кельн" уступил "Штутгарту" со счетом 2:3.

Один из мячей на счету перуанского нападающего "козлов" Клаудио Писарро.

Стоит отметить, что 39-летний перуанец забивает хотя бы один гол в 20 чемпионатах Германии.

Ранее он играл за "Вердер" и "Баварию".

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