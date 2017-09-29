Писарро стал игроком "Кёльна"

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего нападающего "Вердера" Клаудио Писарро.

38-летний перуанец, который являлся свободным агентом, заключил с "козлами" контракт до лета 2018 года.

Стоит отметить, что Писарро является самым результативным легионером в истории немецкой Бундеслиги, в его активе 191 гол в 430 матчах.

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