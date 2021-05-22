Пищек анонсировал последний матч в своей карьере

Фото инстаграм Лукаша Пищека

Фланговый защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек напомнил, что сегодня он проведёт последнюю игру в своей карьере.

"Время пришло", - написал польский футболист в инстаграме, прикрепив фото с подписью "Последний танец".

Пищек анонсировал завершение карьеры ещё год назад.

"Боруссия" в 16:30 по московскому времени примет "Байер" в рамках 34-го тура Бундеслиги.

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