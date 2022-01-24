Пищек и Дудек могут войти в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

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Пищек и Дудек могут войти в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Фото твиттер "Дженоа"

Польский футбольный союз занимается формированием тренерского штаба национальной сборной.

Ранее сообщалось, что "белых орлов" согласился возглавить Андрей Шевченко.

По информации Pilka nozna, помощниками украинца могут стать Лукаш Пищек и Ежи Дудек.

Напомним, что сборная Польши является соперником России в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Команды сыграют 24 марта в Москве.

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