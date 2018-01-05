Пищек и Кастро восстановились после травм

Два игрока дортмундской "Боруссии" - защитник Лукаш Пищек и хавбек Гонсало Кастро - восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста в четверг тренировались в общей группе команды. Не исключено, что они смогут принять участие в матче против "Вольфсбурга", который состоится 14 января.

Отметим, что Пищек находился в лазарете с начала октября, а Кастро - с начала декабря.

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