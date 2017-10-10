Пищек выбыл до конца года

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек выбыл из строя до конца календарного года, сообщает Kicker.

По сведениям издания, 32-летний футболист получил травму колена в расположении сборной Польши и сможет вернуться на поле не раньше января.

В этом сезоне Пищек сыграл за "Боруссию" 11 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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