Пищек завершил карьеру в сборной Польши

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек принял решение завершить международную карьеру.

"Моё приключение в сборной Польши закончилось. На протяжении 11 лет я представлял свою страну в национальной команде. Я буду вспоминать с теплотой этот период" - написал 33-летний футболист в своём инстаграме.

Пищек выступал за сборную Польши с 2007 года, сыграл 65 матчей и забил 3 гола.

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