"Письмо с пулей": неизвестные угрожают Антонио Конте

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте получил письмо с угрозами.

Как сообщает Football Italia, в конверте среди прочего оказалась пуля. В связи с этим полиция предоставит тренеру специальную защиту.

Не исключено, что к угрозам причастны ультрас "Ювентуса", которые не могут простить 50-летнему специалисту работу в "Интере".

Конте возглавил "нерадзурри" 31 мая. В текущем сезоне команда идёт на втором месте в Серии А.

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