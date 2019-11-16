"Письмо с пулей": неизвестные угрожают Антонио Конте

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"Письмо с пулей": неизвестные угрожают Антонио Конте

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте получил письмо с угрозами.

Как сообщает Football Italia, в конверте среди прочего оказалась пуля. В связи с этим полиция предоставит тренеру специальную защиту.

Не исключено, что к угрозам причастны ультрас "Ювентуса", которые не могут простить 50-летнему специалисту работу в "Интере".

Конте возглавил "нерадзурри" 31 мая. В текущем сезоне команда идёт на втором месте в Серии А.

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Дмитрий Владимирович
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Карыч подбадривает Конте ))

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