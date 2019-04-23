Писсаро летом может завершить карьеру

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Писсаро летом может завершить карьеру

Нападающий "Вердера" Клаудио Писарро пока не решил, когда хочет завершить карьеру. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, 40-летний перуанец этим летом, возможно, объявит о завершении карьеры. "Бавария" хочет, чтобы футболист стал послом клуба. А "Вердер" надеется сохранить игрока в структуре клуба.

В нынешнем сезоне перуанец участвовал в 23 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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