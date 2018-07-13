Питана поделился эмоциями от назначения на финал ЧМ-2018
Арбитр Нестор Питана высказался о том, что он обслужит финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.
"В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось что-то подобное. Я испытываю невероятные ощущения, меня переполняют эмоции. Я бы сравнил это с тем моментом, когда узнал, что стану отцом. И то, и другое подразумевает огромную ответственность и готовность жертвовать собой.
Каждый ребенок, который любит футбол, мечтает оказаться в финале Чемпионата Мира. Наша бригада много работала, чтобы заслужить это право. Это одна из самых больших наград, которую можно получить в мире судейства. Теперь мы хотим достойно завершить свою работу.
Наша бригада получила уникальный шанс. На этот раз уже недостаточно просто сделать все хорошо - мы должны все сделать идеально" - приводит слова Питаны официальный сайт ФИФА.
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