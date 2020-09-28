Питер Крауч рассказал, кого он считает фаворитом в борьбе за "Золотую бутсу" АПЛ

Теги манчестер юнайтедбруну фернандешпитер крауч

Питер Крауч рассказал, кого он считает фаворитом в борьбе за "Золотую бутсу" АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил, что лучшим бомбардиром чемпионата Англии в нынешнем сезоне станет португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.

"Я сделал ставку на то, что Бруну Фернандеш выиграет "Золотую бутсу" АПЛ. Моя уверенность основана на том, что я буду каждую неделю слышать фразу "Манчестер Юнайтед" получил право на пенальти". 38 матчей - это 38 пенальти", - приводит слова Крауча Daily Mail.

26-летний Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. Хавбек провел за манкунианцев 25 матчей во всех турнирах, забил 13 голов (9 - с пенальти) и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" получил право на пенальти после финального свистка. | http://soccernews.ru
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