Питер Крауч завершил карьеру

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Питер Крауч завершил карьеру

Экс-игрок сборной Англии Питер Крауч принял решение завершить карьеру.

"Я долго думал и принял решение повесить бутсы на гвоздь. Футбол дал мне все в жизни. Я благодарю всех, кто помог мне попасть в футбол и провести здесь столько времени", - заявил Крауч.

За свою 21-летнюю карьеру Крауч выступал за "Тоттенхэм", "Далич Хэмлит", "Хассельхольм", КПР, "Портсмут", "Астон Виллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Бернли".

38-летний футболист становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и Суперкубка УЕФА.

Кроме того, Крауч сыграл 42 матча за сборную Англии и забил 22 гола.

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