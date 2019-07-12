Питер Крауч завершил карьеру
Экс-игрок сборной Англии Питер Крауч принял решение завершить карьеру.
"Я долго думал и принял решение повесить бутсы на гвоздь. Футбол дал мне все в жизни. Я благодарю всех, кто помог мне попасть в футбол и провести здесь столько времени", - заявил Крауч.
За свою 21-летнюю карьеру Крауч выступал за "Тоттенхэм", "Далич Хэмлит", "Хассельхольм", КПР, "Портсмут", "Астон Виллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Бернли".
38-летний футболист становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и Суперкубка УЕФА.
Кроме того, Крауч сыграл 42 матча за сборную Англии и забил 22 гола.
Читайте также: Буффон, Погба и еще 8 футболистов, которые возвращались в свои старые клубы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клопп поделился планами на летнее трансферное окно
-
Питер Крауч завершил карьеру
-
Сульшеру нужен хавбек "Ньюкасла"
-
Вратарь сборной Чили: "Месси, теперь твоя очередь проигрывать и молчать"
-
Болельщики "Реала" недовольны физической формой Азара
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается понижать стоимость Лукаку
-
"Аякс" принял предложение "Ювентуса" по де Лигту
-
Жуниньо: "Фекиру нужно принять решение, но вероятность ухода реальна"
-
"Барселона" согласовала трансфер японского нападающего
-
"Аталанта" близка к покупке игрока сборной Украины
-
"Ростов" подписал белорусского хавбека
-
ПСЖ возобновил интерес к Гуйе
-
"Тоттенхэм" не получал предложений по Эриксену
-
ФИФА ужесточила наказание за проявление расизма
-
На Кубке Африки Уилфрид Заа стал жертвой провокации
-
Влашич рассказал, какая из топ-5 лиг Европы больше подойдёт Чалову
-
Тапиа отказал "Локомотиву"
-
1
Агент Мартинеса подтвердил интерес со стороны "Барселоны"
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Реала"
-
Лука Зидан прокомментировал свой уход из "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16