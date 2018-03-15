Питерцы покидают Лигу Европы: "Зенит" не смог обыграть "РБ Лейпциг"

К моменту старта матча в Санкт-Петербурге одна российская команда уже успела официально выбыть из розыгрыша Лиги Европы: "Локомотив" уступил дома "Атлетико" со счетом 1:5. Следующей по очереди надеждой отечественного футбола был "Зенит" в гости к которому пожаловал немецкий "Лейпциг". Первый матч этих команда закончился победой "быков" – 2:1, так что подопечным Манчини требовалось, как минимум, выиграть с более комфортным счетом.

Главным событием дебюта матча стала травма лучшего бомбардира хозяев – Александра Кокорина, которого уже на 8-й минуте заменил Антон Заболотный. Футболисты "Лейпцига" больше владели мячом на первых минутах встречи, пытались они создавать остроту у ворот питерцев, в то время как у последних с трудом получалось даже проходить центр поля.

По такой игре первый гол не заставил себя долго ждать: в середине первого тайма Вернер ворвался в штрафную хозяев, отпасовал на Огюстена, который покружил перед защитниками и отправил мяч сетку – 0:1. "Зенит" активизировался, перейдя в позиционное нападение, и тут же Паредес упустил момент для взятия ворот, пробив со штрафного в крестовину рамки Гулачи. Лейпциг старался действовать на "контратаках", правда убегали к чужим владениям немцы довольно редко.

Питерцы же в концовке тайма прижали оппонента к чужим воротам, стали появляться опасные моменты, один из которых привел к забитому голу. Уже в добавленное время Кришито принял передачу партнера на левом фланге и отменным забросом нашел на дальней штанге Дриусси, который в падении сделал счет 1:1.

На удивление местных болельщиком именно немцы начали мощнее вторую половину, практически ничего не позволяя создать "Зениту". Футболисты "Лейпцига" уверенно контролировали ход встречи, в то время как у подопечных Манчини игра совсем разладилась.

Все же отдали "быки" мяч хозяевам ближе к середине тайма, но форварды российской команды ничего путного в атаке придумать не могли. Однако вскоре питерцы стали наращивать обороты, моментами серьезно прижимая гостей к чужим владениям. Немцы как могли отводили игру подальше к центру поля, не давая "Зениту" возможности штурмовать их ворота.

В концовке поединка "Лейпциг" убежал в контратаку и заработал пенальти: сфолил Мевля на Вернере в своей штрафной. К мячу подошел сам пострадавший, но Андрей Лунев потащил его удар в правый нижний угол.

Понеслись на кураже отыгрываться питерцы, но хладнокровные немцы грамотно отбивались, пытаясь не прижиматься к владениям Гулачи. Так и не смог "Зенит" забить второй мяч и перевести игру в овертайм, хотя давление хозяев на последних минутах было колоссальным. Таким образом, вылетают подопечные Манчини из Лиги Европы, а "Лейпциг" ожидает жеребьевка четвертьфинальных игр.

"Зенит" – "РБ Лейпциг" – 1:1

Голы: Огюстен, 22 – 0:1, Дриусси, 46 – 1:1

Нереализованный пенальти: Вернер, 82

"Зенит": Лунев, Смольников (Полоз, 85), Иванович, Мевля, Кришито, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ригони (Ерохин, 90), Дриусси, Кокорин (Заболотный, 8).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан (Конате, 46), Упамекано, Бернардо, Форсберг, Демме (Ильзанкер, 71), Кейта, Брума, Вернер, Огюстен.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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