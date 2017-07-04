Питерская журналистка Надольская обвинила Марадону в домогательствах

Питерская журналистка Екатерина Надольская (на фото слева) обвинила легендарного футболиста Диего Марадону, который прибыл в Россию на финал Кубка Конфедераций, в домогательствах.

Как информирует Комсомольская правда, инцидент случился в одном из отелей Санкт-Петербурга, где и поселился аргентинец. Там Надольская напросилась взять интервью у одного из лучших игроков в истории футбола, который для этого пригласил ее в свой номер.

После этого, как утверждает журналистка, Марадона начал к ней приставать, сняв с нее верхнюю одежду. Однако, видя протест девушки, знаменитый футболист вызвал свою охрану, которая и вывела ее из номера.

На действия аргентинца Надольская уже пожаловалась в правоохранительные органы.

Отметим, что представители Марадоны опровергли обвинения российской журналистки, заявив, что она сама пришла в номер звезды и начала там раздеваться.

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