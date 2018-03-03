Питерский дебют Евсеева: "Зенит" принимает "Амкар"

"Зенит" - "Амкар"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Владимир Сельдяков

Вчера российский чемпионат вернулся после зимних каникул матчем между "Анжи" и "Рубином", сегодня же в бой вступают претенденты на золотые медали. "Зенит" на своем поле принимает "Амкар". Питерцы уже провели в текущем году два официальных матча в Лиге Европы. В Глазго против "Селтика" "Зенит" смотрелся невыразительно, проиграв 1:0, однако уже через неделю российский клуб не оставил соперникам шансов в Санкт-Петербурге, выиграв разгромно. "Зенит" прошёл в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с крепким "Лейпцигом".

Также питерцы были активными игроками на трансферном рынке. Вместо группы россиян (Дзюба, Шатов, Новосельцев) и примкнувшего к ним Нобоа, которые не проходили в состав, были приобретены другие игроки с российским паспортом, в лице Заболотного, Оздоева и Набиуллина. Вот только есть вероятность, что новички со временем также будут полировать скамейку запасных, ведь нельзя сказать, что Заболотный существенно сильнее Дзюбы, а на позиции Оздоева уже играют Краневиттер и Паредес. Разве что Набиуллин может быть относительно спокоен, так как летом уйдет основной левый защитник Кришито.

"Амкар" стал одним из ньюзмейкеров последних дней. Пермский клуб не сумел переиграть представителя ФНЛ курский "Авангард" в четвертьфинале Кубка России. Для пермского клуба это был хороший шанс выйти в финал и даже добыть трофей, так как в полуфинале победителя этой пары уже ждал еще один клуб из ФНЛ "Шинник", а в другой части сетки из фаворитов остался только "Спартак", который в текущем сезоне не выглядит непобедимым. Однако "Амкар" проиграл по пенальти, осчастливив весь Курск. После этого поражения подал в отставку тренер Гаджи Гаджиев, его будет заменять Евсеев.

Пермяки были пассивны на трансферном рынке, взяв двух непримечательных свободных агентов, а также арендовав у ЦСКА Оланаре, но это вполне объяснимо, так как денег в клубе нет. В декабре этого года генеральный "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что не знает, сможет ли команда продолжить выступление в РФПЛ после зимнего перерыва.

"Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли "Амкар" доиграть этот сезон. Мы не знаем, сможет ли он начать играть после зимней паузы. Никакого финансирования у команды до конца сезона нет. Денег нет. Продать игроков и выступать на деньги, полученные от их продажи - только отсрочить свою смерть", - заявил Резвухин.

"Амкар" зимой никого не продал, и выступление продолжил, но никто не знает, что будет с клубом летом.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 27 игр: 15 побед "Зенита", 9 ничьих, 3 – у "Амкара".

Матч первого круга завершился победой "Зенита" со счетом 1:0. Гол забил Кокорин.

С 2007 команды чередуют в Санкт-Петербурге ничьи и победы "Зенита", сейчас на очереди ничья, так как прошлую игру на своем стадионе питерцы выиграли 3:0.

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Жирков, Кокорин, Заболотный.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Занев, Белоруков, Идову, Гол, Костюков, Огуде, Комолов, Оланаре.

Прогноз на матч "Зенит" – "Амкар":

Согласно статистике последних 11 лет, "Зенит" и "Амкар" должны сыграть вничью. Это будет расцениваться как большая сенсация, но таковой она была и в прошлые годы. У пермяков новый тренер, игроки захотят показать себя с лучшей стороны. Питерцам же необходимо побеждать, если они все еще мечтают о золотых медалях.

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.30, на ничью – 5.40, на "Амкар" – 14.50.

Вячеслав Горбачев

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