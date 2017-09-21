Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

"Динамо" – "Зенит"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Павел Кукуян

"Зениту" волею жребия в 1/16 финала выпало сыграть против питерского "Динамо". В этом плане команде Роберто Манчини повезло больше всех остальных команд РФПЛ, сине-бело-голубые в итоге сыграют не только в своем родном городе, но и на своем стадионе. По соглашению сторон матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".

"Зенит" в конце августа прервал свою победную серию, сыграв 0:0 с "Ростовом", затем не сумел распечатать ворота "Динамо". Лишь на прошлой неделе команда Манчини вернулась на победный путь, разгромив "Вардар" в Лиге Европы, а в чемпионате – "Уфу". "Зенит" снова почувствовал вкус голов, поэтому "Динамо" будет очень сложно сдержать атакующий порыв соперника, хотя наверняка тренерский штаб сине-бело-голубых произведет ротацию. На поле должны выйти игроки, которые не получают достаточно игровой практики, но даже дубль "Зенита" должен уверенно побеждать, так как у команды самая большая обойма игроков среди всех команд РФПЛ.

Питерское "Динамо" никогда звезд с небо не хватало, во времена СССР команда играла в низших лигах, разве что в Кубке трижды удавалось дойти до полуфинала. Дважды "Динамо" проигрывало "Спартаку", один раз – "Торпедо". В текущем сезоне команда играет в ФНЛ, после того, как выиграла зону "Запад" ПФЛ. "Динамо" удачно стартовало во втором по силе дивизионе, занимая на данный момент третье место после 14 игр (девять побед, две ничьи и три поражения). Отставание от лидеров "Енисея" и самарских "Крыльев" – пять очков.

Интересные факты противостояния:

В Кубке России команды встречались между собой шесть раз: две победы у "Динамо", четыре – у "Зенита". Последний раз играли в 2010 году, "Зенит" выиграл 3:1.

"Зенит" трижды выигрывал Кубок России (1999, 2010 и 2016 год) и один раз – Кубок СССР (1944 год).

Ориентировочные составы:

"Динамо": Книга, Бычков, Житников, Юрганов, Бабенков, Соловьев, Песегов, Власов, Кулишев, Цвейба, Барсов

"Зенит": Кержаков, Жирков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Капленко, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Ригони, Дзюба.

Прогноз на матч:

Манчини наверняка выпустит игроков, которые не имели большого количества игровой практики, чтобы те доказали, что на них можно рассчитывать. Несмотря на то, что "Динамо" хорошо идет в ФНЛ, даже смешанный состав "Зенита" должен уверенно побеждать, так как фактически матч пройдет на его стадионе. У "Динамо" не будет даже преимущества своего поля, большинство болельщиков будет поддерживать "Зенит".

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.20, на питерское "Динамо" – 12.60.

Вячеслав Горбачев

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