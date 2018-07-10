Пиварич: "Очень приятно видеть, как нашим успехам радуются в Хорватии"

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич высказался о победе над Россией (2:2, по пен. 4:3) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

В полуфинале турнира хорватская команда встретится с Англией. Игра пройдет 11 июля.

"Мы все очень гордимся достигнутым результатом. Нам очень приятно видеть, как нашим успехам радуются в Хорватии. Самое главное - мы прошли дальше. Конечно, мы хотели добыть победу в матче с Россией в основное время. Однако эта победа показала, насколько великая у нас команда. Это не случайность, наоборот, награда за проделанную работу. Сборная Англии? Они прибавляют с каждым поединком, но мы должны сосредоточиться на своей игре", - сказал он.

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