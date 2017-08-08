Пиварич стал игроком киевского "Динамо"

Защитник загребского "Динамо" Йосип Пиварич перешел в "Динамо" Киев, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с киевлянами трехлетний контракт.

Фото: Пиварич в "Динамо".

28-летний Пиварич выступал за "Динамо" Загреб с 2008 года, провел за клуб 168 матчей и забил 9 голов. Сдавался в аренду "Локомотиве". За сборную Хорватии сыграл 14 матчей. Двукратный чемпион Хорватии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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