Пиво и шампанское: как сборная Дании отметила выход на ЧМ-2018

Накануне сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Ирландии со счётом 5:1 и завоевала путёвку на ЧМ-2018.

В раздевалке датчане как следует отметили выход на мундиаль. Футболисты в числе прочего позволили себе выпить пива и шампанского.

Denmark's World Cup party ft. Bendtner, beer and karaoke. ( via @bendtner14, @chriseriksen8) Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) Ноя 14 2017 в 2:56 PST

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