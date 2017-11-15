Пиво и шампанское: как сборная Дании отметила выход на ЧМ-2018

Теги данияирландия

Пиво и шампанское: как сборная Дании отметила выход на ЧМ-2018

Накануне сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Ирландии со счётом 5:1 и завоевала путёвку на ЧМ-2018.

В раздевалке датчане как следует отметили выход на мундиаль. Футболисты в числе прочего позволили себе выпить пива и шампанского.

 

Denmark's World Cup party ft. Bendtner, beer and karaoke. ( via @bendtner14, @chriseriksen8)

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

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