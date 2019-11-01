Пиво на стадионах можно будет употреблять в специальных местах, а не на трибунах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал о нюансах законопроекта о разрешении продажи пива во время футбольных матчей. Об этом сообщает ТАСС.

"Законопроект не предполагает употребления пива в чаше стадиона, но надо сделать первый шаг.

Чемпионат мира показал, что наши болельщики умеют быть культурными и даже на порядок культурнее болельщиков многих стран, как с пивом, так и без. Так что не стоит ущемлять их права: разрешать употребление пива на чемпионате мира, но запрещать на внутренних матчах", - сказал Дегтярев.

Напомним, что накануне российское правительство концептуально поддержало проект о продаже пива на стадионах.

Ожидается, что до конца календарного года закон будет рассмотрен Государственной Думой РФ.

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