Плач "селесао": Бельгия обыгрывает Бразилию и выходит в полуфинал

В Казани определялось имя команды, которая уже скоро сразится с Францией в первом полуфинальном матче нынешнего мундиаля. Бразилия и Бельгия решили не удивлять как своих фанатов, так и нейтральных зрителей, и вышли играть в то, что давало результат в течении всего турнира. Более того, состав "селесао" на сегодняшнюю игру был известен еще вчера вечером. Ну а Роберто Мартинес не стал отказываться от трех центральных защитников, но все же провел некую ротацию в составе. С первых минут на поле не вышли Дрис Мертенс и Янник-Феррейра Карраско, которые не лучшим образом проявили себя в прошлом матче против Японии. Вместо них вышли футболисты, которые определили исход той игры – Шадли и Феллайни.

Первые 13 минут матча были невероятно насыщены на события. Обе команды начали резво и поочередно подходили к чужим воротам. Первый голевой момент создали бразильцы. На 8 минуте Тиаго Силва отклеился от защитников после подачи с углового и пробил по воротам Куртуа то ли коленом, то ли животом, но мяч с нескольких метров попал в штангу и отлетел в руки бельгийскому голкиперу.

Уже через минуту "красные дьяволы" ответили. После затяжной атаки мяч попал к Насеру Шадли, и тот сильно пульнул из-за пределов штрафной площади. Мяч летел в сторону ближней девятки, но в створ не попал.

Уже на 10 минуте еще один шанс имели бразильцы. Хорошая подача с углового закончилась тем, что мяч попал к совершенно свободному Паулиньо, который не смог попасть по мячу первым касанием и перспективный выстрел по воротам Куртуа оказался совершенно не сильным.

Но как бы не активничали бразильцы, мяч все равно оказался в их воротах. На 13 минуте, после подачи Де Брюйне с углового, мяч попал в плече Фернадиньо и отскочил в ворота Алиссона – 1:0, сокрушительные европейцы повели.

После этого эпизода игра немного успокоилась и перешла в стадию позиционного футбола. При этом, больше мячом владела именно Бразилия. Но ее подходы каждый раз разбивались об мощную линию обороны "красных дьяволов". Один из таких забегов на чужую половину поля оказался для подопечных Тите фатальным. На 31 минуте, после неудачной подачи с углового, мяч забрал Куртуа и быстро бросил вперед. Игровой снаряд полетел в сторону Лукаку, который накрутил нескольких соперников и отдал пас на Де Брюйне. Атакующий полузащитник решил долго не думать и бильярдным ударом поразил дальний угол ворот Алиссона – 2:0 и в воздухе запахло очередным бразильским вылетом от европейской команды.

На 38 минуте Коутиньо мог один гол отыграть, но его красивый обводящий удар в дальний угол из-за пределов штрафной площади отразил Куртуа. А через три минуты хорошо ответил Де Брюйне, но его удар под перекладину вытащил Алиссон.

Второй тайм начался с тотального преимущества сборной Бразилии. "Селесао" забрали мяч и большую часть времени проводили возле чужих ворот. Бельгийцы оборонялись надежно, но с каждой минутой их уверенность падала. Все это чуть было не привело к пенальти на 57 минуте, но Милорад Мажич посчитал, что удар в ногу Жезуса в исполнении Компани не заслуживает удара с одиннадцатиметровой отметки.

А перед этим хороший момент имел Паулиньо. Центральный полузащитник получил мяч в штрафной площади и оказался практически перед голкипером, но переиграть Куртуа не смог. Отличная реакция бельгийского вратаря!

Единственным шансом Бельгии при такой игре были контратаки. И на 62 минуте одна из таких почти довела счет до разгромного. Бразильцы потеряли мяч на подходах к чужой штрафной и "красные дьяволы" тут же развернули быструю атаку. Де Брюйне пробежал полполя, получил мяч и тут же отдал обостряющую передачу на Азара. Вингер стремительно ворвался в штрафную и пробил, но игровой снаряд пролетел мимо дальней штанги. А ведь по параллельному курсу очень хорошо открывался Лукаку!

На 76 минуте многочисленные атаки "селесао" таки дали свои плоды. Коутиньо сделал прекрасную закидушку внутрь штрафной площади, куда забежал Ренато Аугусто. Центральный полузащитник не стал ничего придумывать и мощно ударил головой в дальний угол ворот Куртуа – 2:1, и бразильцы вернулись в игру.

После гола сборная Бразилии заметно прибавила и создала несколько опаснейших моментов в течении нескольких минут. Сначала Роберто Фирмино получил мяч в штрафной площади, хорошо развернулся и пробил в район ближней девятки, но мяч пролетел над крестовиной.

Через три полных оборота секундной стрелки снова опасно подключался Ренато Аугусто, но его удар с линии штрафной площади в левый нижний угол оказался немного неточным. Еще через три минуты Коутиньо получил мяч в штрафной площади от Неймара и с перспективной позиции первым касанием пробил совсем неудачно, ведь в последнюю секунду мяч предательски не попал на ногу.

В компенсированное время хороший шанс спасти матч был у Неймара, но его обводящий удар в дальнюю девятку был невероятным образом парирован Куртуа. Таким образом, "красные дьяволы" совершают настоящее чудо, выбивая фаворита Чемпионата Мира уже на стадии четвертьфинала и впервые с 1986 года шагает в полуфинал, где ее уже ждет Франция.

Бразилия – Бельгия – 1:2

Голы: Фернандиньо, 13 (автогол) – 0:1; Де Брюйне, 31 – 0:2; Аугусто, 76 – 1:2.

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Силва, Миранда, Марсело – Коутиньо, Фернандиньо Паулиньо (Аугусто, 73) – Виллиан (Фирмино, 46), Неймар, Жезус (Коста, 58).

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Компани, Вертонген – Менье, Феллаини, Витсель, Шадли (Вермален, 83) – Де Брюйне, Азар, Лукаку (Тилеманс, 87).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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