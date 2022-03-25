Платини: "Месси уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад"

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Платини: "Месси уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад"

Фото твиттер ПСЖ

Легендарный французский футболист Мишель Платини порассуждал о перспективах нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

"Лео решил уйти из "Барселоны". Но это сложно для такого игрока, как он. Ему 34 года, все понимают, чего он стоит. Но сможет ли Месси играть так же хорошо, как раньше? Я задавался таким вопросом. 

Лео принял новый вызов. Для французского футбола хорошо, что он приехал играть сюда. Но Месси уже никогда не будет играть так хорошо, как 5-6 лет назад", - приводит слова Платини RMC Sport.

Месси присоединился к ПСЖ в августе прошлого года, он сыграл 26 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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